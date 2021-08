Altro arrivo in procinto di ufficialità per il Genoa.



Poco dopo l'ora di pranzo Nabil Bentaleb è infatti arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche preliminari al suo ingaggio da parte del Grifone.



Centrocampista algerino, classe 1994, Bentaleb è svincolato dopo aver terminato una lunga avventura con lo Schalke 04.