Sarà ancora una volta l'Austria la sede del ritiro estivo del Genoa.



Ma a differenza di quanto avvenuto per 16 volte negli ultimi 17 anni non sarà più Neustift ad ospitare la preparazione pre-stagionale del Grifone. Dopo una prima parte di lavoro al Signorini di Pegli, che si svolgerà nei primi giorni di luglio, a partire dal 18 dello stesso mese i rossoblù si sposteranno per dieci giorni a Bad Häring, vicino a Innsbruck.



Qui dovrebbero svolgersi anche le prime amichevoli estive del Genoa.