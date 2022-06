L'Inter sembra mollare la presa su Andrea Cambiaso.



Dopo un lungo inseguimento, cominciato già lo scorso inverno, i nerazzurri sembrano essersi convinti a non affondare il colpo sul laterale del Genoa. A far cambiare idea a Marotta e soci sarebbe la valutazione eccessivamente elevata data dai rossoblù al cartellino di un giocatore che andrà in scadenza di contratto tra un solo anno.



Per privarsi del 22enne il Grifone chiede infatti non meno di 10 milioni di euro. Cifra che tiene evidentemente conto delle molte attenzioni suscitate dal ragazzo anche da parte di altri club. L'Inter, tuttavia, ritiene troppo elevata tale somma, tanto da aver spostato il proprio mirino verso un obiettivo alternativo.



Il nome nuovo per la fascia mancina nerazzurra è ora quello di Raoul Bellanova, classe 2000 di proprietà del Cagliari, cresciuto nelle giovanili del Milan.



Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.