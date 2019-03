Non arrivano buone notizie per Cesare Prandelli dall'ultimo allenamento del Genoa prima della partenza verso Parma, infatti si è fermato Radu che non è al meglio e non partirà con i compagni. Di seguito le scelte del tecnico.



Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93).