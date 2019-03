Farà sicuramente molto discutere l'esternazione rilasciata dal difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini a L'Eco di Bergamo.



Interpellato a proposito del clima che si aspetta di trovare domenica al Ferraris, dove i nerazzurri orobici saranno attesi dalla sfida con la Sampdoria, il 22enne toscano ha disegnato un parallelo che non farà certo piacere ai tifosi del Genoa: "A Marassi l’ultima volta abbiamo preso calci più che giocato a calcio, qui il vantaggio sarà che tutti andremo in campo per vincere".



Il riferimento di Mancini è alla gara dello scorso 22=dicembre quando l'Atalanta perse 3-1 in casa del Genoa. Un risultato evidentemente, secondo il giocatore, figlio di un atteggiamento eccessivamente ostruzionistico da parte dei rossoblù di Cesare Prandelli. Peccato che a terminare la gara in nove uomini fu proprio la formazione lombarda...