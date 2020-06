Alla ripartenza della Serie A il Genoa avrà un grosso beneficio: quello di poter giocare ben sette delle rimanenti dodici gare tra le mura amiche del Ferraris.



Un vantaggio non da poco per chi nel proprio fortino ha spesso saputo costruire gran parte delle proprie fortune passate. Questa volta però le cose cambieranno non poco rispetto ad altri periodi. Le misure anti-contagio varate dal Governo costringeranno il Grifone e tutte le altre squadre di A ha scendere in campo senza il sostegno e il calore del proprio pubblico.



NIENTE TIFO - Un aspetto da non sottovalutare per un club che vanta una tifoseria in grado con il suo sostegno incessante di trascinare i propri beniamini verso la vittoria. Un danno emotivo a cui se ne aggiungerà un altro economico ed altrettanto rilevante. Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, la mancanza di spettatori paganti per le prossime sette gare interne comporterà un buco nelle casse rossoblù quantificabile in circa 1,2 milioni di euro. Una cifra dedotta calcolando la media degli incassi stabiliti dal Grifone nelle precedenti 12 gare interne stagionali e moltiplicata per le restanti partite casalinghe.



ANCHE PEGGIO - In realtà tali numeri potrebbero addirittura essere ben superiori. Tra le squadre che i rossoblù si apprestano ad ospitare nelle prossime settimane nel Tempio di Marassi ci sono infatti anche Juventus, Inter e Napoli. Tre club in grado di richiamare quello che uno volta veniva definito il pubblico delle grandi occasioni e al cospetto delle quali il 'tutto esaurito' è quasi sempre garantito.