Una nuova scritta comparirà sulle maglie da gara del Genoa.



A partire da sabato pomeriggio, in occasione della sfida di campionato in casa della Roma, sul petto dei giocatori rossoblù apparirà il logo di MG.K Vis, marchio di integratori alimentari prodotti dall'azienda italiana Pool Pharma.



L'accordo, rivelato dalla stessa società ligure, prevede la presenza del nuovo sponsor in tutte le maglie da gara della prima squadra del Grifone, oltre che in vari punti dello stadio Luigi Ferraris e del centro di allenamento Gianluca Signorini.