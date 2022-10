Il gol che sblocca la partita (il primo su azione quest'anno per lui) e l'assist per quello che la chiude: l'uomo-copertina di Spal-Genoa non può che essere Massimo Coda.



E non è un caso se a fine incontro i giornalisti di Sky si siano rivolti proprio a lui per chiedergli un commento della sfida del Mazza: “Volevamo dare un seguito alla vittoria con il Modena di due settimane fa. E lo abbiamo fatto in casa di una Spal che per me resta una delle favorite alla promozione. Quella di oggie era una partita insidiosa e noi siamo stati bravi a gestirla bene, anche se forse, specie nel finale, avremo dovuto cercare di più la profondità".



Ora ad attendere il Genoa c'è il big-match con il Cagliari, gara dai molteplici risvolti che tuttavia per Coda non rappresenta qualcosa di eccezionale: "E' certamente una sfida di cartello, forse la prima del nostro campionato. Ma sarà una partita come tutte le altre, ossia molto difficile. Ci dovremo far trovare pronti e affrontarli nel modo giusto".



Una battuta infine sulla paternità del suo primo gol su azione: "Ci tenevo molto a sbloccarmi e sono contento che ciò sia coinciso con una vittoria. A fine partita sono però andato dall'arbitro per accertarmi che il tocco di Dickmann fosse sulla linea e che il gol mi venisse assegnato, come effettivamente avvenuto”.