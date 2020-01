Potrebbe arrivare dal Sudamerica il nuovo rinforzo del Genoa per il proprio reparto avanzato.

Dall'Argentina in queste ore rimbalza infatti la notizia di un forte interesse del club rossoblù per Juan Fernando Quintero, trequartista colombiano del River Plate.



Il 26enne mancino conosce bene il nostro campionato, avendo già vestito da giovanissimo la maglia del Pescara nella stagione 2012-13, senza però riuscire ad evitare la retrocessione in B degli abruzzesi ma guadagnandosi la chiamata del Porto.



Da due anni è in forza al River, di cui rappresenta uno dei giocatori di maggior spessore. Anche per questo motivo convincere il club di Buenos Aires a privarsene non sarà affatto semplice. Le intenzioni del Genoa di prenderlo in prestito per i prossimi sei mesi non convincono i millionarios che lo lascerebbero partire soltanto a titolo definitivo e a fronte di un'offerta da 30 milioni, equivalente alla sua clausola di rescissione.