Il Genoa punta dritto su Federico Ceccherini.



Il 25enne difensore livornese della Fiorentina è la prima scelta di Davide Nicola per rafforzare la pattuglia di centrali a sua disposizione. I due del resto si conoscono molto bene avendo già lavorato assieme ai tempi della comune militanza al Crotone.



Ceccherini accetterebbe di buon grado di ritrovare il suo vecchio mentore, nonostante il posto da titolare in rossoblù sarebbe per lui tutt'altro che certo. Il vero ostacolo alla trattativa è per rappresentato dalla volontà della Fiorentina, per nulla convinta di privarsi del ragazzo.