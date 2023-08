Nel giorno dell' ufficializzazione del secondo sponsor di maglia , il Genoa ha alzato i veli anche sullache adotterà nell'ormai imminente nuova stagione agonistica.La cosiddetta maglia away, ossia quella che un tempo veniva definita come divisa da trasferta, schiaccia esplicitamente l'occhio al passato del club più antico d'Italia.Come da tradizione il bianco è la tinta dominante, completata da alcuni inserti cromatici che rimandano ai colori sociali del Grifone. La classica banda orizzontale rossa e blu, che solitamente campeggia al centro del petto, questa volta appare spostata più verso l'alto, con il rosso che arriva a lambire spalle e collo e il blu posizionato appena sotto di esso. Rossi sono i risvolti delle maniche, mentre blu è il colletto sul cui retro compare la scritta: "Dall'inizio, per sempre. 130°", in riferimento al compleanno che il club festeggerà tra poco più di un mese.Oltre ai loghi del Genoa e della Kappa, azienda che realizzerà la maglia, sulla stessa saranno presenti anche due sponsor frontali (Pulsee Luce&Gas e MSC), uno di spalla (Radio 105 Network) e uno sul retro in basso (Lease Plan).La, questo il nome ufficiale della t-shirt, esattamente come la prima maglia da gioco sarà disponibiledifferenti nel prezzo e per alcuni piccoli dettagli:La prima, già acquistabile sul sito Kappa.com, sarà prenotabile anche sul sito ufficiale del club, Genoacfc.it. La versione Extra è invece già disponibile su entrambi i canali.