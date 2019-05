Non solo contestazione. In un momento di frattura all'apparenza insanabile tra la dirigenza del Genoa e gran parte della sua tifoseria , arriva la voce anche di quei tifosi che nonostante tutto vogliono continuare a sostenere i colori rossoblù.



Un gruppo di fan del grifone ha infatti diffuso attraverso i social una breve ma significativa nota circa il loro modo di stare vicino alla squadra: "Ci siamo anche noi.....quelli che vi hanno sostenuto con un sincero Genoa, Genoa il coro sostenuto da tutti. Non abbiamo la presunzione di essere la maggioranza ma ci siamo e basta guardarsi attorno....Forza Genoa sempre".



Facile prevedere che loro, a differenza di buona parte dei tifosi aderenti alle varie sigle organizzate, anche contro la Roma saranno presenti sugli spalti di Marassi per provare a spingere i ragazzi di Prandelli verso la vittoria.