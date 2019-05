Andrea Favilli sarà presto uno dei grandi protagonisti del Genoa che verrà. Ne è convinto Donato Di Campli, agente del centravanti pisano reduce da una stagione passata quasi interamente in infermeria e che anche attualmente lo vede fermo per l'ennesimo infortunio: "Andrea ha avuto qualche problemino quest’anno che è in via di definizione - ha raccontato il procuratore a Radio Bianconera - È stata un’annata disgraziata ma ora ha ripreso gli allenamenti. Credo che la sua storia continuerà a Genova il prossimo anno".



Arrivato inizialmente in prestito in Liguria dalla Juventus la scorsa estate con la formula del diritto di riscatto, l'attaccante classe '97 è stato interamente acquistato dal Genoa a febbraio per una cifra complessiva di 15 milioni di euro. Attualmente però la sua parentesi in rossoblù consta in appena cinque presenze, tutte da subentrante, in quasi nove mesi di permanenza a Pegli.