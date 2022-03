Con l'uscita di scena di Alessandro Zarbano, ufficializzata nella giornata di ieri, restano sei i componenti del Consiglio d'Amministrazione del Genoa.



Ai quattro membri della 777 Partners (Steven Pasko, Joshua Wander, Andres Blazquez e Juan Arciniegas), la holding che a novembre ha acquisito dalle mani di Enrico Preziosi la totalità delle quote societarie del club rossoblù, si aggiungono lo stesso ex presidente e il suo successore Alberto Zangrillo.



Secondo quanto approvato a febbraio dallo stesso CdA, tramite una votazione resa nota da Calcio&Finanza, il corrispettivo complessivo dell'intera assemblea ammonta a 100 mila euro annui. Vale a dire poco più di 16 mila euro per ciascun amministratore.