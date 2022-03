Si chiude un altro capitolo nella storia del Genoa.

Dopo il passaggio di mano della proprietà del club da Enrico Preziosi alla holding 777 Partners, avvenuto lo scorso novembre, ora a lasciare la società rossoblù è anche Alessandro Zarbano, per 15 anni amministratore delegato del club più antico d'Italia.



A rendere nota la rescissione consensuale del rapporto è stato lo stesso Genoa nella tarda mattinata odierna: "Il Genoa CFC comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la Società e il dottor Alessandro Zarbano. Il Club augura al dottor Zarbano di ottenere anche nei suoi prossimi incarichi grandi soddisfazioni. Il Genoa comunica che l’ingegner Andrés Blazquez rimane come amministratore unico della Società".