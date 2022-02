Con lo 0-0 rimediato ieri sera contro l'Inter, il Genoa ha eguagliato un record assoluto nella storia della Serie A a venti squadre.



Quella con i nerazzurri è stata infatti la ventiquattresima partita consecutiva senza vittorie per il Grifone, il cui ultimo successo (che poi è anche l'unico in questo torneo) risale allo scorso 12 settembre in casa del Cagliari. Da allora sono arrivati 14 pareggi e dieci sconfitte



Una striscia negativa che consente ai rossoblù di eguagliare quanto fatto dal Verona a cavallo tra le stagioni 2016-17 e 2017-18.