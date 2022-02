Con il pareggio ottenuto ieri a Venezia il Genoa ha collezionato la ventitreesima partita consecutiva senza vittorie in Serie A. L'ultimo successo, che poi è anche l'unico collezionato in questa stagione da Criscito e compagni, risale infatti allo scorso 12 settembre, giorno del 3-2 in rimonta in casa del Cagliari



Un dato che aggiorna il record negativo dei rossoblù nel massimo campionato, che mai nella loro storia ultracentenaria erano stati così a lungo a secco di vittorie.



Ma il primato del Grifone da societario rischia seriamente di diventare assoluto. Qualora i ragazzi di Blessin non dovessero conquistare l'intera posta in palio neppure venerdì sera nell'anticipo contro la vice capolista Inter, la loro striscia negativa eguaglierebbe quella storica del Verona. A cavallo tra le stagioni 2014/15 e 2015/16, gli scaligeri rimandarono l'appuntamento con i tre punti per ben 24 partite di seguito. Un record nella storia della Serie A a venti squadre che ora vacilla pericolosamente.