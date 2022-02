Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, ha commentato così l’1-1 di Venezia con un suo gol ai microfoni di Dazn: “Noi lottiamo fino alla fine per poter salvare questa splendida tifoseria, ci hanno dato tanto anche oggi nel momento di fatica. Purtroppo, ancora un’altra volta, abbiamo buttato via due punti. Questo pareggio vale meno rispetto alla vittoria che speravamo di portare a casa, continueremo a dare battaglia per strappare i tre punti a chiunque. Il gol? Sono contento, ma giuro che lo avrei barattato con una vittoria. Dobbiamo dare tutto per centrare la salvezza, fin quando ci saranno partite c’è speranza. Blessin mi sta trasmettendo tanta fiducia, energia: entrambi siamo esordienti in A e lui mi capisce, sono felice di questa chimica”.