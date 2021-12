Una rete di Caleb Ekuban, la prima dell'italo-ghanese in rossoblù, regala al Genoa la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia.



Al termine della sfida con la Salernitana l'attaccante del Grifone ha raccontato ai microfoni di Italia 1 l'emozione per il suo gol, celebrato con un breve pianto liberatorio: "Sono veramente felice per la mia rete e per la squadra. Le lacrime dopo il gol sono uno sfogo per il momento difficile che stiamo vivendo. Non era una partita facile e anche per questo il successo è importante non solo per andare avanti in Coppa ma soprattutto per ritrovare fiducia e autostima. Dobbiamo credere nei nostri mezzi e andare avanti per la nostra strada".