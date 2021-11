Le dichiarazioni rilasciate domenica daal termine di Genoa-Venezia hanno suscitato una grande eco nell'ambiente rossoblù.Senza troppi giri di parole, come nella sua natura di uomo schietto e sincero, l'allenatore ravennate ha affermato in conferenza stampa cheUn indice puntato contro chi, più per lacune caratteriali che tecniche, non avrebbe a suo dire la personalità sufficientemente forte per sopportare le pressioni derivanti da un ambiente esigente come quello rossoblù.Chi fosserodel suo messaggio non è dato sapere, almeno non esplicitamente. Tuttavia non è troppo difficile capire come uno dei bersagli del tecnico romagnolo fosse. L'attaccante italo-ghanese, prelevato in estate dal Trabzonspor, contro il Venezia è stato mandato in campo ad inizio ripresa per sostituire l'infortunato Mattia Destro. Dopo aver fallito una buona occasione per segnare, a sei minuti dal triplice fischio Ballardini lo ha richiamato sorprendentemente a sé, inserendo al suo posto il giovane polacco Aleksander Buksa. Un cambio questa volta non dettato da questioni fisiche ma puramente tecniche.Se la stroncatura del 27enne nato in Veneto appare evidente, soprattutto dopo le esternazioni del mister di fine gara, assieme a lui sul carro dei bocciati sale a pieno titolo anche. Malgrado fosse pienamente arruolabile e nonostante le tante assenze a cui il Grifone deve far fronte in questo momento, l'esterno lombardo è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara col Venezia. Un'estromissione anche in questo caso dovuta a motivazioni tecniche che assume un contorno più definito se riletta con la voce di Ballardini.