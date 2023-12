Genoa-Empoli (sabato 2 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida al quindicesimo posto in classifica con 14 punti, quattro in più degli ospiti, terzultimi a quota 10 insieme al Cagliari.



LE ULTIME - Gilardino deve ancora fare a meno degli infortunati Gudmundsson, Retegui, Ekuban, Bani e Strootman. Dall'altra parte Andreazzoli non può contare su Pezzella e Baldanzi.



LE PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino.



EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.