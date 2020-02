Sebastian Eriksson, centrocampista del Genoa, ha parlato a Sky Sport della sfida contro la sua ex squadra, il Cagliari: "Perché sono tornato in Serie A? Da quando sono tornato in Svezia mi mancava l'Italia. Quando il Genoa mi ha dato questa possibilità ho accettato subito e sono tornato in fretta".



SUL GENOA - "Da quando sono tornato ho visto una squadra che sta crescendo e che ha molta voglia di giocare in A. Col Cagliari spero di vincere".



SU NICOLA - "Nicola è una brava persone e un allenatore forte. Io imparo tanto da lui".



SU IBRAHIMOVIC - "Sarà una battaglia con Ibrahimovic che dà qualcosa in più per i compagni di squadra come ha sempre fatto. Penso che questa volta vincerà il Milan".