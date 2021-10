Un rinforzo in più per il Genoa centrocampo.



Nella giornata di ieri il club rossoblùu infatti deciso di inserire nella lista dei giocatori utilizzabili in campionato anche Pablo Galdames, mediano cileno arrivato da svincolato a inizio settembre. A fargli posto nell'elenco l'infortunato Francesco Cassata, che resterà indisponibile ancora a lungo.



Galdames, che da mese si allena con il resto dei compagni a Pegli, potrà essere a disposizione di mister Ballardini partita di domani in casa della Salernitana.



Questo il comunicato diffuso dal club ligure: "Il Genoa CFC comunica che il calciatore Pablo Galdames entra nella lista Figc per il campionato di Serie A in corso. Prende il posto del calciatore Francesco Cassata, attualmente indisponibile e impegnato nell’iter di recupero dopo l’infortunio".