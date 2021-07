Il Genoa non sembra aver perso le speranza di riportare in rossoblù Davide Zappacosta.



Dopo l'ottima stagione trascorsa a Pegli nell'ultimo campionato, l'esterno laziale è tornato al Chelsea dove tuttavia lo spazio per lui sembra essere nullo, tanto che i blues hanno formalmente messo sul mercato il suo cartellino.



Il prezzo stabilito dai londinesi si aggira attorno ai 5 milioni di euro, cifra assolutamente alla portata del Grifone. L'ostacolo per la società rossoblu è tuttavia rappresentato dall'ingaggio del giocatore, il cui onorario ammonta a 2,5 milioni netti all'anno.



Malgrado ciò il Genoa starebbe provando a convincere Zappacosta a ridurre le pretese, magari proponendogli un contratto molto lungo. Lo scrive questa mattina il Secolo XIX.