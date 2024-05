Juventus, Pogba si dà al cinema: farà l'attore nel film '4 Zeros'. Ma spera ancora di tornare in campo

La condanna e la successiva squalifica per doping per 4 anni ha di fatto stroncato il finale di carriera diche a fine anno, salvo sorprese, vedrà terminare il suo contratto con la, già ridotto al minimo salariale. Il centrocampista francese non rimarrà però con le mani in mano e- Ad annunciarlo è il quotidiano francese Le Parisien che racconta di una pellicola già in lavorazione e che Pogba sta registrando.

La pellicola racconta la storia di Kidane, un giovane ragazzo africano che abbandona la famiglia per intraprendere il viaggio della speranza attraverso il Mediterraneo con la speranza o meglio il sogno di giocare per il Paris Saint Germain.e non sarà l'unico calciatore presente dato che nel caso ci sono anche altre due leggende come Rolland Courbis e Guy Roux.Pogba, riporta il quotidiano francese, si è trovato a suo agio davanti alle telecamere e nel ruolo per lui disegnato, ma a chi era sul set ha ribadito di non considerarsi un ex-calciatore e di nutrire ancora la speranza che la squalifica venga quantomeno ridotta dal Tas a cui si è rivolto per l'ultimo ricorso.