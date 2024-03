Genoa, eurogol e Premier: sale il prezzo di Gudmundsson. Juve e Inter più lontane

Marco Tripodi

Se a gennaio 25 milioni di euro non sono bastati per convincere il Genoa a cedere Albert Gudmundsson, a luglio potrebbero servirne molti di più per vedere il numero 11 rossoblù salutare la Liguria.



TUTTO LO VOGLIONO - Le magie del folletto islandese stanno incantando mezza Europa, per la gioia di un Grifone che se nell'immediato se ne gode le gesta, per il futuro sogna di realizzare una mega plusvalenza con il cartellino di un giocatore pagato poco più di 2 milioni 25 mesi fa. A suoni di gol e assist il nome di Albert è finito sul taccuino dei principali operatori di mercato. In Italia, dopo l'interesse invernale della Fiorentina, sembrano essere soprattutto Juventus e Inter a voler fare il massimo per portare il giocatore alla propria corte. Ma anche all'estero le pretendenti non mancano, a cominciare dalla Premier League dove West Ham e soprattutto Tottenham hanno puntato i fari su di lui. Per tutti coloro che bussano alle porte di Villa Rostan, la risposta che arriva dal Grifone è sempre la medesima: può partire ma soltanto alle nostre condizioni. Ossia pagandolo profumatamente. E se fino a qualche giorno fa la valutazione del ragazzo di Reykjavik si aggirava attorno ai 30 milioni, ora tale cifra dovrà essere rivista al rialzo.



IMPENNATA - Proprio l'attenzione su di lui da parte di tanti club, che rischiano di farsi concorrenza l'uno con l'altro, e le quattro reti in due partite siglate nei playoff europei con l'Islanda, rischiano di fare impennare una cifra che in molti avevano già dato per definita. Notizie che preoccupano soprattutto le società nostrane. È chiaro infatti che più la quotazione di Gudmundsson sale e meno possibilità ci saranno di vederlo ancora protagonista in Serie A. Soprattutto se, come appare sempre più evidente, il Genoa non si accontenterà di pagamenti dilazionati e contropartite tecniche, accettando esclusivamente moneta sonante. Condizioni che oggi come oggi in pochissimi in Italia sono in grado di garantire.