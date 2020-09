Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano è intervenuto ieri in diretta su TeleNord facendo il punto della situazione sul mercato rossoblù: “Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare - ha spiegato - Non è semplice, non voglio sbagliare e sto aspettando di prendere i vari giocatori. Con l’aiuto del presidente ci siamo riusciti, c’è tanta concorrenza. Sono un po’ freddo nelle trattative perché fino a quando un giocatore non firma c’è sempre la paura.”Faggiano ha poi spiegato come il suo desiderio sia quello di portare a Pegli un grande attaccante: “Spero e penso di sì perché dobbiamo ancora completare la squadra. Facendo questo modulo trovare giocatori non è semplicissimo, dobbiamo cercare di prendere qualcuno ma fare anche qualche uscita. Davanti spero di fare un colpo che ci possa servire. Cutrone è un nome mai comparso. Sanabria? Vedremo, stiamo lavorando per concludere più operazioni possibili.”A proposito di uscite, ecco chi potrebbe partire: “Stiamo cercando di piazzare gli esuberi, ho aspettato perché prima devo prendere alcuni giocatori. Prima devono arrivare i sostituti e per fare le coppie qualcuno me lo devo tenere. Ne abbiamo tanti ma ce la faremo, devo essere bravo a fare le uscite. Io penso al bene del Genoa, che è anche il mio. Devo lavorare con la mia testa.”Tra i possibili addi non dovrebbero esserci quelli ventilati nelle scorse settimane di Criscito e Schone: “Le mie parole sono state interpretate male - ha aggiunto Faggiano - Tutti dobbiamo dare di più, per me sono giocatori importanti. Mimmo non si discute, adeso è arrivato Badelj ma sono due giocatori importanti.”Sulle trattative con la Roma per Karsdorp e Juan Jesus il dirigente ha risposto così riguardo alla possibilità che possono arrivare in Liguria: “Uno sì e uno no. Facile non è nulla, la trattativa sembrava chiusa da tre o quatrro giorni ma sono ancora a rompere le scatole alla Roma. Devono trovare il sostituto di Florenzi.”Faggiano infine esclude che l'intricata vicenda Pinamonti, che riguarda anche l'Inter, possa risolversi in tempi brevi: “Non penso. Ci stiamo lavorando, non è semplice.”