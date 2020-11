Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, parla prima del match con il Torino, recupero della terza giornata di Serie A: "Ho sempre seguito Scamacca all'Ascoli, al Sassuolo e al Psv - dice a Skysport24 - e spero segua le orme di Kulusevski. E' arrivato in A al momento giusto, le cose affrettate non vanno bene. E' umile e lavora, spero possa fare bene: l'importante è non caricarlo troppo".