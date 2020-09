Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha rilasciato alcune importanti parole a margine della presentazione dei nuovi acquisti rossoblù Miha Zajc e Davide Zappacosta: "Sono state due trattative lampo - ha spiegato il dirigente - Su Zajc quando ho saputo che voleva tornare in Italia ho preso la palla al balzo anche se c'è stata un po' di tensione perché la sua squadra tardava a mandare i documenti. Me lo ricordavo perché contro la mia ex squadra aveva fatto due gol in un Empoli-Parma 4-0. Anche quella per Zappacosta è stata una trattativa lampo. Quando ci ho pensato era un giocatore importante, era di proprietà di una squadra importante. Era una cosa quasi impossibile. Poi però ho parlato col ragazzo, vista la voglia e la serietà che aveva. La sua carriera parla per lui, abbiamo fatto un sacrificio col presidente. Portarlo dal Chelsea a qui non è stato semplice, il suo ingaggio non era di quelli di una squadra normale. Se l'è meritato, se l'è costruito con una carriera fatta di passione e voglia di arrivare. Può dare ancora molto."



Faggiano ha poi lasciato intendere che il mercato del Genoa potrebbe non essere ancora terminato: "Fino al 5 ottobre potranno esserci sorprese. Serve creare un gruppo prima di uomini e poi di calciatori, ma su questo metto entrambe le mani sul fuoco. Per gruppo intendo tutti, staff, impiegati, massaggiatori... Si sta cercando di lavorare bene con l'aiuto del presidente, ieri è stato qui per tutto l'allenamento, è presente e questo è importante."