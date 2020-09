Il direttore sportivo del Genoaha parlato ai giornalisti, affrontando diversi argomenti di mercato, tra cui il doppio arrivo di: "Loro sono già qui, stanno completando le visite mediche. Cercheremo di fare il prima possibile perché Zappacosta è un trasferimento internazionale.. Li abbiamo presi per cercare di farli star bene e farci star bene, io credo in questi giocatori e speriamo vada come deve andare". Sempre, l’ho fatto chiamare anche da Kulusevski e altri suoi compagni di squadra per farlo venire qui. Arriva in prestito secco, il ragazzo voleva così perché vuole tornare ad alti livelli. Era difficile fare un riscatto così importante".Sul possibile ritorno di: "così come su altre situazioni per l’attacco e per la difesa. Non vi nascondo che vorrei chiudere il mercato con tre nuovi acquisti".Su Karsdorp: ". Oltre a essere un buon giocatore è anche una brava persona, che sarebbe venuto qui carico per dare il massimo, siamo su altre situazioni. Balotelli lo vorrebbero tutti in squadra, penso sia un ottimo calciatore che preso nella giusta maniera può fare bene".