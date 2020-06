Alla ripartenza della Serie A il Genoa di Davide Nicola potrà contare su un'arma in più. Il lunghissimo trimestre senza pallone ha infatti consentito adi ritrovare la giusta condizione fisica dopo i tanti guai accusati nella prima parte di stagione.L'attaccante spagnolo, arrivato a gennaio in prestito dal Torino, è ora pronto per dare il proprio contributo alla causa del Grifone: "L’interruzione è arrivata in un momento in cui stavo riprendendo - ha spiegato Falque al Secolo XIX -sto bene e ho una voglia matta di tornare. Voglio fortissimamente aiutare il Genoa. Lo devo a presidente, società, mister, compagni. Mentalmente sono carico".Per il 31enne di Vigo la quarantena è stata particolarmente ardua da affrontare, essendo rimasto a Genova senza famiglia e domiciliato in albergo: "I contatti quotidiani sono serviti ad andare avanti, ma non potevano sostituire la voglia di vederla, di viverla e averla vicina.. Mi sono dedicato a lavori di prevenzione infortuni che mi hanno fatto bene, visto che la stagione era iniziata con un po’ di problemi fisici. Ricordo momenti duri e anche giorni più lunghi di altri. Vedevo quello che accadeva fuori e il morale non era certo alto".A tenergli compagnia, spesso, ci ha pensato un vicino di camera d'eccezione:anch'egli ospite del medesimo hotel. "​Capitava spesso di incontrarci. Ho avuto la possibilità di conoscerlo meglio.a partire dalla pandemia e da quello che stava capitando intorno a noi. Poi naturalmente abbiamo parlato tanto di calcio.