Tra i vari problemi che affliggono il Genoa in questo avvio di stagione c'è senza dubbio anche quello del gol.



Con appena 8 reti messe a segno in 7 giornate, i rossoblù appaiono una delle formazioni meno prolifiche dell'intero campionato. Per cercare di invertire la rotta fin dal prossimo impegno, quello di domenica alle 18 in casa del parma, Aurelio Andreazzoli potrebbe rimescolare le carte là davanti. Magari ripescando quell'Andrea Favilli finora visto all'opera dal primo minuto soltanto nella deludente trasferta di Cagliari.



Nel corso della sgambata in famiglia giocata contro la Primavera l'altro ieri, l'attaccante pisano è apparso in gran forma, mettendo a segno due reti e ripetendo quanto fatto nell'amichevole di un mese fa contro l'Entella. Anche a Chiavari infatti Favilli fu autore di una doppietta che convinse Andreazzoli a schierarlo titolare alla ripresa del campionato alla Sardegna Arena. In quel caso però il centravanti non seppe ripagare la fiducia concessagli, disputando una gara decisamente sottotono come il resto della squadra.



Ora per lui, che nel frattempo ha visto il campo solo nel finale delle sfide interne con Bologna e Milan, potrebbe esserci una nuova opportunità. Magari al fianco di Christian Kouame e al posto di Andrea Pinamonti il quale, dopo un buon avvio di stagione, sembra aver intrapreso una lenta ma costante involuzione che a Parma potrebbe costargli la titolarità.