Non si scoraggiadopo la pesante sconfitta patita dal suo Genoa martedì sera contro il Parma.Il centravanti toscano, partito titolare contro i ducali ma autore come il resto dei compagni di una prova sottotono, prova a suonare la carica e a rivitalizzare l'ambiente rossoblù in previsione dei prossimi impegni che attendono la banda di Davide Nicola. Con un post apparso sul suo profilo Instagram, il giovane attaccante ha lanciato il proprio appello: "Head up and work" ha scritto in inglese Favilli. Ossia: gli ingredienti per la ripartenza.