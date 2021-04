Genoa-Fiorentina 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 13’ pt Destro (G), 23’ pt Vlahovic (F);



Assist: 13’ st Scamacca (G), 23’ pt Castrovilli (F);



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (17’ st Zajc), Behrami (25’ st Ghiglione), Badelj, Strootman (38’ st Melegoni), Zappacosta; Scamacca (38’ Shomurodov), Destro (25’ st Pjaca). All. D. Ballardini.



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Cacares (26’ st Biraghi), Bonaventura (26’ st Eysseric), Pulgar, Castrovilli (38’ st Callejon), Venuti (44’ st Ambarabat); Ribery, Vlahovic (44’ st Kouame). All. G. Iachini.



Arbitro: F. Maresca di Napoli. Var: L. Banti di Livorno



Ammoniti: 1’ pt Stootman (G); 18’ st Zajc (G), 50' st Pulgar (F)



Espulso: 6’ st Ribery (F) per gioco scorretto.