Davide Nicola tira un grosso sospiro di sollievo. Le condizioni fisiche di Lasse Schone, uscito anzitempo dalla sfida di domenica scorsa contro il Cagliari, sono meno preoccupanti di quanto si temesse.



Il regista danese, tenuto a riposo sia nella giornata di ieri che in quella di oggi, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso per lui la presenza di lesioni muscolari. Il suo impiego sabato contro il Bologna appare ancora in dubbio ma in caso di assenza quella con i felsinei dovrebbe essere per lui l'unica gara a cui non potrà partecipare.