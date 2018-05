Quello tra la Juventus e Mattia Perin sembra proprio un matrimonio destinato a realizzarsi a breve.



Dopo mesi di ammiccamenti e sondaggi, il Napoli sembra infatti essere stato definitivamente sorpassato dai bianconeri nella corsa al portiere del Genoa. Anche tutte le altre società che in queste ultime settimane hanno provato a fare un tentativo per il venticinquenne di Latina verranno con ogni probabilità bruciate dalla volontà del ragazzo di giocare con i campioni d'Italia.



E se quella di ieri è stata quasi certamente l'ultima gara di Perin con la maglia rossoblù, la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per il suo passaggio alla Vecchia Signora. I dirigenti liguri e quelli piemontesi si incroceranno infatti a Milano, nella riunione di Lega Calcio. L'occasione migliore per gettare le basi per un'operazione che promette di essere una delle più importanti dell'intera sessione estiva di calciomercato.