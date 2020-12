Tra le novità che il ritorno di Davide Ballardini alla guida del Genoa porterà una potrebbe riguardare Lasse Schone.



Malgrado l'addio al Grifone dell'ormai ex ds Daniele Faggiano, giunto a fino novembre ed apparentemente artefice dell'esclusione tecnica del danese dalla rosa rossoblù, in queste settimane l'ex capitano dell'Ajax ha continuato a restare ai margini dell'organico, allenandosi regolarmente ma senza la possibilità di scendere in campo la domenica. Segno che forse i problemi di Schone non erano soltanto con il dirigente pugliese.



Ora però che oltre al ds è cambiato pure l'allenatore qualche speranza di rivedere la maglia con il numero 20 rossoblù tornare pienamente a disposizione della squadra potrebbe esserci. Certo, lo strappo tra il giocatore e il club è evidente e profondo, anche perché il ragazzo e il suo entourage non paiono aver ancora digerito lo sgarbo incassato ad inizio ottobre. Molto tuttavia potrebbe cambiare grazie all'opera di mediazione di Ballardini che proverà a passare uno straccio bagnato sulla vicenda nel tentativo di convincere Schone a risposare la causa del Grifone mettendolo al centro del suo progetto tattico.



Un'operazione diplomatica tutt'altro che semplice ma che nelle condizioni attuali in cui si trova il Genoa vale la pena tentare di realizzare.