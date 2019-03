È tutto da scrivere il futuro di Daniel Bessa con la maglia del Genoa.



L'eclettico centrocampista italo-brasiliano cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e approdato al Grifone in prestito nel gennaio 2018 nonostante un buon minutaggio e qualche ottima prestazione non è ancora riuscito a entrare definitivamente nel cuore della dirigenza rossoblù. Tanto che il suo riscatto a fine giugno, quando scadranno i 18 mesi di prestito stipulati col Verona , appare tutt'altro che scontato.



La sua riconferma in rossoblu è legata alle prestazioni dei prossimi due mesi. Starà a lui riuscire a convincere la dirigenza ligure e Cesare Prandelli di meritarsi la permanenza nel club più antico d'Italia. In caso contrario il suo rientro in Veneto sarebbe immediato, soprattutto se nel frattempo l'Hellas dovesse riconquistare la Serie A.