Pablo Galdames ha commentato ai microfoni dei Genoa Channel la sconfitta dei rossoblù in casa del Milan: "È stata un gara molto difficile. Prendere gol subito, contro una squadra di questa caratura e di questa qualità non è facile. Credo però che ci abbiamo provato, finché non è arrivato il secondo gol. Nell’arco dei novanta minuti l’attitudine della squadra è stata buona“.



Archiviato il 2-0 di San Siro, la testa va ora ai prossimi impegni: “Le prossime cinque partite saranno tutte finali, a cominciare da quella contro il Cagliari. Dovremo lavorare tutta la settimana pensando di essere di fronte ad una finale per arrivare bene alla partita di domenica dove sarà obbligatorio vincere“.