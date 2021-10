Il nome di Alberto Zangrillo, cardiologo di fama internazionale, resta quello più probabile come prossimo presidente del Genoa dopo il passaggio della società dalle mani di Enrico Preziosi a quelle del fondo statunitense 777 Partners.



A tessere le lodi del professore dal sangue rossoblù è un suo amico di vecchia data, l'ex dg del Milan oggi al Monza Adriano Galliani: "Per l'amicizia, la stima e la comprovata fede rossoblù - ha dichiarato il Condor al Secolo XIX - credo che non possa esserci persona migliore per succedere a un altro mio grande amico come Enrico Preziosi".



Galliani ha poi spiegato quanto sia profonda la fede del professore: "Lo conosco da 20 e no, non abbiamo mai provato a farlo diventare milanista. La fede non cambia. Come mia mamma mi portava a vedere il Monza da bambino, il padre lo portava a vedere il Genoa. Se, come ho letto, la proprietà americana cerca un profilo d'alto livello che rappresenti la genoanità lui è l'ideale. Nel caso verrò sicuramente a vedere il Genoa al Ferraris con grande piacere".