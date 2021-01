Spunta un ostacolo imprevisto nella trattativa per il passaggio di Sam Lammers dall'Atalanta al Genoa. Ed è rappresentato da una vecchia conoscenza del Grifone.



Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini avrebbe posto il suo personale veto all'eventuale partenza dell'attaccante olandese che nei giorni scorsi sembrava ormai da un passo dal trasferirsi in rossoblù. Malgrado lo scarso utilizzo di cui è stato oggetto finora, l'ex PSV viene considerato dal tecnico piemontese una pedina fondamentale nei meccanismi di rotazione della sua rosa, soprattutto in un periodo come quello attuale denso di appuntamenti per la formazione bergamasca.



Per questo motivo il Gasp vorrebbe trattenere con sé il ragazzo il più possibile, confidando magari in una mossa di mercato della sua dirigenza che consenta entro il termine delle trattative di individuare un possibile sostituto.