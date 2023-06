Avanti assieme. Il Genoa e Kevin Strootman sono pronti a prolungare il proprio rapporto per almeno un anno ancora.



Dopo i tentennamenti dei giorni scorsi, con il giocatore allettato dall'idea di tornare a vestire la maglia dello Sparta Rotterdam, club che lo lanciò nel calcio professionistico ad inizio carriera, ora le parti sembrano essersi visibilmente riavvicinate.



A far cambiare idea all'ex centrocampista di Cagliari e Roma, che tra dieci giorni sarà ufficialmente svincolato dall'Olympique Marsiglia, sarebbe la volontà di mister Gilardino di affidargli un ruolo di primo piano anche in Serie A. Il tecnico di Biella considera Strootman un elemento fondamentale non solo in campo ma anche nello spogliatoio. L'uomo ideale, con il suo carisma e la sua esperienza, per accompagnare il Grifone nel suo ritorno nel massimo campionato.



Un'investitura importante che avrebbe convinto l'olandese a legarsi ai rossoblù almeno per un'altra stagione.