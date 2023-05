Non è detto che Kevin Strootman resti al Genoa anche il prossimo anno. Lo stesso centrocampista olandese ha spiegato a Voetbal International: "Quest'estate sarò un uomo libero. L'anno scorso ho avuto qualche dubbio sulla possibilità di smettere, ma adesso la penso molto diversamente. Ho avuto un anno buono al Genoa, ho giocato molto e sono rimasto in forma. Di conseguenza, le mie sensazioni e prospettive sono molto diverse rispetto a un anno fa. Potrebbe essere in Serie A o in un altro campionato straniero. Non escludo nemmeno l'Olanda. Dipenderà da molti fattori: la mia famiglia, ma anche quale club dimostrerà interesse".