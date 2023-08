Intervenuto al termine di Genoa-Fiorentina, Alberto Gilardino, tecnico dei liguri, ha parlato della sconfitta subita: “Stasera abbiamo capito cosa vuol dire giocare in Serie A. Conoscevamo le qualità della Fiorentina, una delle prime otto. Non ci aspettavamo, però, un inizio di gara simile. Abbiamo creato molto poco per metterli in difficoltà. Loro invece sono stati bravi a gestire la palla. Nella nostra testa dovremo fare un'annata diversa da quella della Fiorentina. Serve un approccio diverso. Messias e Malinovskyi sono acquisti che ci faranno crescere. Ho provato a cambiare qualcosa tatticamente, ma conta molto l'atteggiamento. Sul mercato siamo ancora alla finestra".