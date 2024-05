Genoa, Gilardino: 'Ecco quando ho firmato. Ora voglio giocatori affamati'

27 minuti fa



Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo della Roma, nel giorno del suo rinnovo (biennale) con il club rossoblù.



IL RINNOVO - "Il contratto l'ho firmato stamattina, come concordato. Sono felice, la società è felice, diamo continuità a un lavoro che dura da un anno e mezzo. Ci sono basi importanti e ora dobbiamo arricchirci di giocatori affamati. La mia volontà l'avevo espressa un po' di tempo fa alla società, era quella di dare continuità al progetto".



LA PARTITA - "Rosichiamo perché prendere un gol del genere in dieci contro undici dovevamo fare meglio, però sono stati bravi i ragazzi per come hanno giocato la partita contro una squadra forte, con un alto tasso tecnico, che si giocava un obiettivo importante".