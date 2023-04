Messo alle spalle il cocente pareggio di Pasquetta in casa del Como, il Genoa si prepara alla sfida interna di sabato prossimo contro il Perugia concentrandosi soprattutto sul proprio reparto arretrato.



Tra infortuni e squalifiche, infatti, Alberto Gilardino si trova costretto a fare la conta degli uomini di cui potrà disporre con gli umbri. Il cartellino giallo rimediato in regime di diffida al Sinigaglia da Alessandro Vogliacco costringerà il centrale pugliese ad un turno di stop disciplinare. Ma la gara con i lariani ha lasciato in eredità anche un Mimmo Criscito malconcio in seguito ad una contusione alla spalla da valutare nei prossimi giorni. Situazioni che vanno ad aggiungersi alle condizioni fisiche non certo ottimali di Mattia Bani, ancora convalescente dopo l'operazione di riduzione della frattura al naso subita la scorsa settimana ma che lo staff sanitario rossoblù cercherà in ogni modo di rendere nuovamente abile e arruolabile, come ha spiegato a fine gara ieri lo stesso Gilardino: "Dovremo cercare in tutti i modi di recuperare Bani in settimana ma chi ci sarà darà sicuramente il suo contributo nel migliore dei modi”.