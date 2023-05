Per uno che in carriera ha segnato quasi 200 gol in Serie A, vinto un Mondiale e una Champions da protagonista non deve essere semplice provare ancora nuove emozioni su un campo da calcio. Eppure Alberto Gilardino ci è riuscito. Lo ha fatto sabato scorso, dopo aver trascinato il Genoa all’immediato ritorno in Serie A.



A raccontarlo è stato lui stesso in una lunga intervista concessa all’edizione genovese di Repubblica: “Ho vissuto un sogno, spero di non svegliarmi. I desideri diventano realtà certamente se hai la buona sorte dalla tua, però ci vuole anche tanto lavoro. La mia fortuna è stata avere una società che ha creduto in me e mi ha dato un’opportunità importante. Dico la verità, quando mi hanno chiesto di allenare la prima squadra, il primo ad essere sorpreso sono stato io”.



E dire che la sua avventura sulla panchina rossoblù era iniziata a stagione in corso, lo scorso dicembre, con un contratto ad interim: “Essere precario non mi ha turbato - ha aggiunto il tecnico piemontese - Sapevo che alla squadra dovevo dare un’identità forte e che soprattutto i ragazzi andavano responsabilizzati. Ma contemporaneamente dovevo creare anche fiducia e dare ancoraggi positivi, punti di riferimenti certi. Ho cercato di coinvolgere tutti. Poi è normale che un allenatore è chiamato a delle scelte. E alcune sono state anche molto sofferte. Ma un allenatore deve essere forte e andare avanti con le proprie convinzioni”.



A dargli una grossa mano ha contributo anche una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio alla squadra: “Creare un’alchimia con la nostra gente è stata la pozione magica. E le emozioni che ho vissuto il sei maggio le porterò con me tutta la vita. Non sarei mai voluto uscire dallo stadio, avrei voluto stare lì a fare festa con i nostri tifosi sino a notte fonda”.