A cinque giorni dal debutto in campionato, previsto sabato sera a Marassi contro la Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato dello stato di salute del suo Genoa: "E' tutto molto chiaro nella mia testa - ha detto il tecnico piemontese a TeleNord - in questo momento siamo un cantiere aperto, la verità è questa. Mancano 15 giorni alla fine del mercato, con la società ci confrontiamo quotidianamente perché sono il primo a volte a discutere su determinate situazioni, perché so cosa vuol dire giocare in Serie A, so cosa comporta questo tipo di categoria."



L'ex centravanti della Nazionale afferma di avere le idee piuttosto chiare circa le tessere che mancano per completare il suo puzzle: "Sappiamo che vanno inseriti dei giocatori con determinate caratteristiche, e la società lo sa. Questo è fondamentale e determinante per colmare il 'gap' per la categoria superiore, come ho sempre detto. Tuttavia i ragazzi che ho a disposizione si stanno dimostrando quelli che erano la scorsa stagione, mentre i nuovi elementi e quelli che sono rientrati da esperienze in altre squadre si stanno dimostrando dei grandi professionisti, vogliosi di iniziare questo campionato".



Gilardino infine ha parlato anche dell'obiettivo stagionale: "Ad oggi noi dobbiamo pensare a raggiungere i 40 punti. Valuteremo settimana dopo settimana quello che riusciremo a fare. Ma la volontà è di fare bene naturalmente: l'entusiasmo dei 27mila abbonati, il mio entusiasmo e quello del mio staff insieme a quello della squadra è tanto. Noi dobbiamo essere bravi a tramutarlo in energia positiva. E' questa la realtà, non bisogna distogliersi da un altro tipo di realtà."