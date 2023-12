Alla vigilia del match contro l'i, il tecnico delha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "i. Sono gare da affrontare come fatto in questo periodo con la massima determinazione e con il massimo spirito di sacrificio e umiltà. Ma con grande consapevolezza di quello che noi desideriamo e vogliamo fare all'interno della gara".- ". E' una squadra che ha vinto sia a Firenze che a Napoli. Lavoreranno per ripartire, con giocatori brevilinei molto bravi sullo stretto. Dobbiamo alzare questo tipo di attenzione mentale e".- "".- "Sono situazioni che analizziamo con lo staff. Ne parlo con i ragazzi e la squadra. E' normale che le partite durino 100 minuti,. Non è importante solo chi inizia la gara ma anche chi entra. C'è la volontà di migliorarla questa cosa".- ". Ora si aspetta una continuità di atteggiamento perchè sono questi i giocatori che ti fanno alzare l'asticella".- ", da Vogliacco, De Winter ma anche Haps. Domani rientrerà Vasquez. Non ci sarà Bani ma ho comunque scelta".- ". Come a Bergamo o Frosinone. Parlavo di attenzione su chi è fuori che devono vivere la paritta come se stessero giocando:. Avevo quest'ultimo blocco e l'ho utilizzato. E' andata male ma se la partita fosse finita 1-1 si sarebbe parlato di un altro tipo di Genoa. Devo pensare alla partita di domani e c'è la volontà nei ragazzi di far bene".- "Non voglio parlare troppo forte.per fare delle considerazioni per la partita di Monza. Caleb anche lui credo sia una questione di giorni, aspettiamo anche lui dopo la Coppa Italia".