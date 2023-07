Sono 27 i giocatori convocati da Alberto Gilardino che a partire da oggi prenderanno parte alla prima fase del raduno estivo del Genoa.



Tra i giocatori in partenza per Moena, dove i rossoblù resteranno fino al prossimo 22 luglio sostenendo anche tre amichevoli contro Val di Fassa, Tirol e Venezia, ci sono anche i giovani Accornero e Calvani, aggregati dalla Primavera. Presenti, ovviamente, anche i nuovi acquisti Leali, Sommariva e Martin, oltre a diversi giocatori rientranti dai prestiti, come Yeboah, Biraschi e Melegoni. Esclusi, almeno per il momento, il francese Tourè e gli ex cremonesi Vasquez e Galdames.



Questo l'elenco completo dei 27 rossoblù in partenza per il Trentino: Federico Accornero, Mattia Aramu, Milan Badelj, Mattia Bani, Davide Biraschi, Simone Calvani, Massimo Coda, Radu Dragusin, Caleb Ekuban, Morten Frendrup, Albert Gudmundsson, Silvan Hefti, Stefan Ilsanker, Filip Jagiello, Nicola Leali, Aaron Martin, Josep Martinez, Alan Matturro, Filippo Melegoni, Marko Pajac, George Puscas, Stefano Sabelli, Daniele Sommariva, Kevin Strootman, Alessandro Vogliacco, Guven Yalcin, Kelvin Yeboah.